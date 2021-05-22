روسيا – تنطلق مطلع يونيو المقبل أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، والذي سينعقد حضوريا (وجها لوجه) مع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية، وباستخدام تقنيات رقمية حديثة.

ويحمل منتدى هذا العام شعار “معا مرة أخرى. اقتصاد الواقع الجديد”، في إشارة إلى المرحلة ما بعد جائحة كورونا، التي أصابت العالم العام الماضي ووجهت ضربة موجعة للاقتصاد العالمي.

ويعد المنتدى، الذي سيعقد من 2 وحتى 5 يونيو المقبل، منصة فعالة لتبادل الأراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم. ومنتدى هذا العام مهم للعالم العربي، حيث تشارك دولة قطر فيه بصفة ضيف، وبوفد رفيع المستوى.

وينقسم البرنامج الرئيسي للمنتدى إلى 4 مسارات: “توحيد الجهود من أجل التنمية” و”أهداف التنمية الروسية.. من المهام إلى النتائج” و”الناس في واقع جديد. الاستجابة للتحديات العالمية” و”التقنيات الحديثة توسع الآفاق”.

وخلال المنتدى سيتم إجراء حوار وجلسات نقاش بين قطاع الأعمال الروسي وممثلين عن قطاعات الأعمال في إفريقيا وألمانيا وإيطاليا وقطر وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية وفنلندا وفرنسا والسويد واليابان.

ويعد منتدى هذا العام أول حدث تجاري واسع النطاق بعد إجراءات التباعد الاجتماعي التي تم اتخاذها لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لبيان صدر عن “روس كونغرس” الشركة المنظمة للحدث الاقتصادي فإن جزءا كبيرا من برنامج المنتدى مكرس لقضايا التعاون، التعاون الدولي من أجل التنمية.

كذلك خلال المنتدى ستتم مناقشة قضايا متعلقة بالاستثمار، حيث سيتم تقديم نتائج التصنيف الوطني لمناخ الاستثمار في روسيا. ويتضمن برنامج المنتدى أكثر من 130 جلسة حوار للخبراء ويغطي مجموعة واسعة من الموضوعات لتطوير مختلف مجالات الاقتصاد.

ومن بين المشاركين الأجانب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “توتال” باتريك بويان، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “وينترشال ديا”، والرئيس والمدير التنفيذي لشركة “سيمينز” زو دانيال، والرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مركز قطر للمال يوسف محمد الجيدة وغيرهم.

المصدر: RT

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