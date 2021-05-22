إنجلترا – أبلغ هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير ناديه برغبته في الرحيل هذا الصيف بحثا عن التتويج بالألقاب في ناد آخر، فيما تحدث عن مستقبله ووجهته القادمة، الجمعة.

وخلال حواره مع برنامج “ذا أوفرلاب”، أكد كين أنه لا يرغب في الرحيل عن الدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت الحالي، وقال: “بالطبع هناك دائما احتمالية اللعب خارج إنجلترا يوما ما ولكني لا أعتقد أنه شيئا يثير اهتمامي في المستقبل القريب”.

ويرغب كين في كسر الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في الدوري الإنجليزي الممتاز والذي يحمله الأسطورة آلان شيرار بـ 260 هدفا، ورقم واين روني مع منتخب إنجلترا (53 هدفا).

ويملك المهاجم البالغ 27 عاما حتى اللحظة 34 هدفا بقميص منتخب الأسود الثلاثة والذي من المنتظر أن يقوده خلال بطولة كأس أمم أوروبا القادمة هذا الصيف.

وألمح كين إلى وجهته المستقبلية وهي نادي مانشستر سيتي إذ يرى أن صانع ألعاب السيتي البلجيكي كيفين دي بروين هو أكثر من يمكنه مساعدته على تحطيم رقم شيرار بصناعته للأهداف.

وأوضح الهداف الإنجليزي: “دي بروين هو حقا لاعب مميز وبعض التمريرات التي أراه يقدمها في مانشستر سيتي هي حلم كل مهاجم، إنه رائع، لقد رأيتموه، هو لاعب رائع بالكرة وبدون الكرة وفي الضغط، ولكن تمريراته هي أفضل ما رأيت في حياتي لأكن صريحا”.

وسجل كين 22 هدفا وصنع 13 ليتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ويتنافس كين على الحذاء الذهبي، وهي جائزة فاز بها مرتين سابقا، مع المصري محمد صلاح نجم ليفربول الذي سجل 22 هدفا أيضا قبل المباراة الأخيرة من نهاية “البريميرليغ”.

وعبر كين الشهر الماضي عن خيبة أمله لعدم فوزه بألقاب مع توتنهام رغم استمرار اللاعب البارز في نيل الجوائز الفردية.

وأهدر توتنهام فرصة للفوز بأول ألقابه منذ 2008 حين خسر أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة الشهر الماضي.

المصدر: “وكالات”

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