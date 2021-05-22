العراق – يزور وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي العاصمة العراقية بغداد يوم غد الأحد، بتكليف من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ونقلت مصادر عراقية قولها : “انطلاقا من الموقف العراقي المتقدم تجاه القضية الفلسطينية والاعتداءات الأخيرة على مدينة القدس المحتلة وقطاع غزة، وتقديرا لهذا الوقفة العراقية، كلف الرئيس محمود عباس وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي لزيارة بغداد يوم غد الأحد”.

وأضاف، أن “المالكي سيلتقي رؤوساء الجمهورية والوزراء والبرلمان، وبعض القيادات السياسية”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، ترحيبها بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في فلسطين، وشددت على ضرورة أن يكون هناك حل “عادل وشامل”.

المصدر: RT

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