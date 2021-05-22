إسبانيا – يصل الموسم الحالي للدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا” إلى أمتاره الأخيرة اليوم السبت عندما تقام بذات التوقيت 7 مباريات من الجولة الـ38 الأخيرة من عمر المسابقة.

وتنطلق المباريات في تمام الساعة 19:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وتميز الدوري الإسباني هذا الموسم بالإثارة على مستوى الفرق المتنافسة على تحقيق لقب الدوري من جهة، والفرق التي تحاول الهروب من شبح الهبوط من جهة أخرى.

وبقي فريقان يتصارعان على لقب الدوري هما أتلتيكو مدريد المتصدر برصيد 83 نقطة ومطارده جاره الريال الذي يتخلف عنه بنقطتين، بعد أن خرج برشلونة وإشبيلية من صراع المنافسة في الجولة الماضية.

ويحتاج أتلتيكو لضمان التتويج بلقبه الـ11 في تاريخه والأول منذ عام 2014 للفوز على مضيفه بلد الوليد الذي سيقاتل لنيل النقاط الثلاث على أمل تعثر هويسكا أمام فالنسيا، ليضمن بقاءه ضمن دوري الأضواء.

في المقابل، يستضيف ريال مدريد فريق فياريال، ويسعى الفريق الملكي لتحقيق الفوز والحفاظ على حظوظه في انتزاع لقب “الليغا” للمرة الثانية على التوالي والـ35 في تاريخه (رقم قياسي)، على أمل تعثر أتلتيكو أمام بلد الوليد.

من جهته، سيقاتل فياريال صاحب المركز السابع برصيد 58 نقطة لتحقيق الفوز في ظل المنافسة الشرسة مع فريقي ريال سوسيداد وريال بيتيس على التأهل للدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

يذكر أنه في حال تساوي أتلتيكو والريال بالنقاط فسيتوج ريال مدريد باللقب بفضل تفوقه في المواجتين المباشرتين خلال الموسم، حيث فاز الريال ذهابا وتعادل الفريقان في مباراة الإياب.

المصدر: RT

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