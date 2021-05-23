فيينا – قفزت أسعار النفط، امس 2% بعد 3 أيام من الخسائر مدفوعة بعاصفة تتشكل في خليج المكسيك، لكنها في طريقها لتسجيل خسائر أسبوعية مع تأهب المستثمرين لعودة الخام الإيراني.

وختم خام “برنت” الجلسة مرتفعا 1.33 دولار بما يعادل 2% عند 66.44 دولار للبرميل، كما صعد خام “غرب تكساس الوسيط” 1.64 دولار أو 2.65%، ليتحدد سعر التسوية عند 63.54 دولار للبرميل.

وأعلن المركز الوطني للأعاصير بالولايات المتحدة، أن “فرص تحول عاصفة تتشكل فوق غرب خليج المكسيك إلى إعصار تصل إلى 40% خلال اليومين المقبلين”.

وفي السياق، أثرت توقعات باحتمال إضافة إيران مليون برميل خام أو أكثر يوميا لإنتاج النفط في وقت لاحق من الصيف الجاري، على المكاسب.

وتراجع الخامان نحو 3% خلال الأسبوع، بعدما قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن “واشنطن مستعدة لرفع العقوبات عن قطاعات النفط والمصارف والشحن الإيرانية”.

المصدر: “رويترز”

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