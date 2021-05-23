بارما – أحرزت الأمريكية المراهقة كوكو غوف البالغة 17 عاما، لقبها الثاني في مسيرتها بفوزها على الصينية وانغ تشيانغ 6-1 و6-3 في نهائي دورة بارما المقامة على ملاعب ترابية امس.

وهو اللقب الثاني لغوف، المصنفة 30 عالميا، في مسيرتها بعد دورة لينز النمسوية في عام 2019.

كما حققت فوزها العشرين في مبارياتها الـ 26 الأخيرة.

واحتاجت غوف المصنفة ثالثة في الدورة إلى 74 دقيقة ولإنقاذ جميع المحاولات الأربع لكسر إرسالها، للتغلب على منافستها المصنفة سادسة في أول لقاء يجمع بينهما.

ولاحقا، توجت غوف بلقب ثان في الأمسية ذاتها بعد فوزها بلقب الزوجي مع مواطنتها كاتي ماكنيلي.

وفازت اللاعبتان على الثنائي الكرواتية داريا يوراك والسلوفينية أندريا كليباتش بنتيجة 6-3 و6-2.

وباتت غوف في سن الـ 17 عاما و70 يوما أصغر لاعبة تحرز لقبي الفردي والزوجي في إحدى الدورات منذ الروسية ماريا شارابوفا الفائزة باللقبين معا في دورة برمنغهام في عام 2004 في سن الـ 17 عاما و55 يوما.

وحققت شارابوفا إنجازها بعد 92 يوما من ولادة غوف.

المصدر: “أ ف ب”

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