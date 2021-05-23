روسيا – أعلن يان نوفيكوف، المدير العام لشركة “ألماز – أنتي” الروسية المتخصصة في تصنيع أسلحة مضادة للطائرات والصواريخ، أن روسيا قادرة على التصدي لكل وسائل الهجوم الفضائية المعاصرة.

وقال نوفيكوف في محاضرة ألقاها ضمن إطار ماراثون “المعرفة الجديدة” العلمي، إن الصواريخ المجنحة تمثل في الوقت الحالي النوع الرئيسي من وسائل الهجوم الجوفضائي، مشيرا إلى أن الصواريخ المستحدثة وحدها من هذه الطبقة تمتلك الولايات المتحدة ودول الناتو أكثر من 8 آلاف منها في الوقت الحالي.

وأشار المسؤول إلى أن الطائرات المسيرة تمثل نوعا آخر هاما من التهديدات الجوفضائية، يجعل الدفاع الجوي أكثر تعقيدا.

المصدر: “نوفوستي”

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