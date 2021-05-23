إنتر ميلان يرفع كأس الدوري الإيطالي للمرة الـ19 في تاريخه بعد خماسية في شباك أودينيزي

إنتر ميلان يرفع كأس الدوري الإيطالي للمرة الـ19 في تاريخه بعد خماسية في شباك أودينيزي

إيطاليا – احتفل إنتر ميلان بلقب بطل الدوري الإيطالي بأفضل طريقة بعد فوزه العريض على ضيفه أودينيزي 5-1 في المباراة التي جمعتهما بملعب سان سيرو في الجولة الختامية من “الكالتشيو” اليوم الأحد.

وسجل خماسية الإنتر كل من الإنجليزي آشلي يونغ والدنماركي كريستيان إريكسن والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من ركلة جزاء والكرواتي إيفان بيريسيتش والبلجيكي روميلو لوكاكو في الدقائق 8 و44 و55 و64 و71 على الترتيب، فيما سجل الأرجنتيني روبيرتو بيريرا هدف أودينيزي الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الـ79 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، أنهى الإنتر المسابقة في الصدارة برصيد 91 نقطة، فيما توقف رصيد أودينيزي عند 40 نقطة في المركز الـ14 على جدول ترتيب.

ورفع الإنتر كأس الدوري الإيطالي رسميا للمرة الـ19 في تاريخه وسط فرحة عارمة من أنصاره خارج ملعب “سان سيرو”، بعد أن كان قد ضمن التتويج مبكرا قبل 4 جولات على نهاية المسابقة.

وهذا اللقب هو الأول للإنتر منذ موسم (2009-2010)، ليكسر بذلك احتكار يوفنتوس لـ”الكالتشيو” لـ9 مواسم متتالية.

وحسب شبكة “أوبتا” العالمية للإحصاءات، فإن إنتر جمع أكثر من 90 نقطة في موسم واحد بالدوري الإيطالي للمرة الثانية فقط في تاريخه، بعدما كان قد حصد 97 نقطة في موسم 2006-2007.

وأضافت الشبكة أن “النيراتزوري” بأهدافه الـ89 هذا الموسم في الدوري، سجل 88 هدفا أو أكثر في موسم واحد بالدوري الإيطالي، للمرة الثالثة في تاريخ النادي، بعد موسم 1949-1950 حيث سجل 99 هدفا، وموسم 1950-1951 عندما سجل 107 أهداف.

المصدر: RT

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