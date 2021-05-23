ليبيا – قال صلاح الدين البكوش المحلل السياسي المستشار السابق في حوار الصخيرات والقيادي في حزب الاتحاد من أجل الوطن (سابقًا) بقيادة السويحلي إنه قد حدث في العالم أن يتم إجراء انتخابات والحرب قائمة؛ لكن القضية في ليبيا تختلف قليلًا، فهناك تضارب دولي وتوافق على استمرار هذه الهدنة السياسية والعسكرية الهشة، وليس هناك أي توافق كامل عدا ذلك.

البكوش أشار خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المعترف به دوليًا والذي منحه مجلس النواب الثقة بشكل إجماع لم يستطع الهبوط في بنغازي؛ لأن ما وصفه بـ”طرف عسكري كبير” (القوات المسلحة الليبية) قال في بيان: إنه لا علاقة له بالمجلس الرئاسي ومجلس الوزراء، دون أن يشير إلى أن رئيس الوزراء الدبيبة قد قال في لقاء تلفزيوني مع قناة الجزية بأنه لم يمنعه أحد من دخول بنغازي ما يؤكد عدم صحة حديث البكوش.

وتابع: “لذلك نرى كوبيش لا يريد أن يتحدث عن الفيل في الغرفة، وهو حفتر المعرقل الأساسي للعملية السياسية في ليبيا، ولم يتحدث عن حقيقة أن مجلس النواب لم يوافق على الميزانية بعد، وكذلك مجلس الدولة والنواب فشلا في مهمتهما بإصدار قاعدة دستورية خلال 60 يومًا والتي انتهت منذ شهرين. فرصة الثلاثين يومًا انتهت منذ قرون والتي وضعتها لجنة 5+5؛ لكن لليوم أخبار موثوق بها تقول بأن دول معينة ما زالت تدفع مرتبات الفاغنر وحسابات حكومة الثني لم تسلم لحكومة الوحدة الوطنية؛ لأنه ليس هناك إرادة دولية لفرض أي شيء”.

كما اعتبر أن الحديث عن العقوبات الدولية أصبح سمجًا وسخيفًا؛ لأن الجميع يعرف بأن المعرقل الرئيس للعملية السياسية في ليبيا هو حفتر وقواته العسكرية، بحسب زعمه. مضيفًا: “لا تستطيع تمرير عقوبات عبر مجلس الأمن في ظل وجود روسيا وفرنسا اللتين دائمًا تستعملان الفيتو ضد أي عقوبات ضد حفتر وعقيلة صالح، وعلى هذا الأساس حفتر يتنمر على الحكومة، وعقيلة مستمر في ابتزاز الحكومة، وعدم التصويت على الميزانية وعدم عقد جلسة كاملة لتخوفه من استبعاده”.

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