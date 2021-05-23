تونس – حجز الترجي الرياضي التونسي تذكرة التأهل إلى المربع الذهبي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بعد عودة مثالية حققها أمام ضيفه شباب بلوزداد الجزائري بإياب ربع نهائي المسابقة امس.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بهدفين نظيفين للترجي سجلهما عبد الرؤوف بن غيث ومحمد علي بن رمضان في الدقيقتين 68 و87 على الترتيب.

وكان لقاء الذهاب الأسبوع الماضي في الجزائر قد انتهى لمصلحة بلوزداد بذات النتيجة (2-0)، ليحتكم الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت للترجي بنتيجة 3-2.

وسيواجه الترجي في الدور قبل النهائي الأهلي المصري الذي تأهل في وقت سابق اليوم بعد تعادله مع مضيفه صن داونز الجنوب إفريقي بهدف لكل منهما، مستفيدا من فوزه ذهابا في القاهرة بهدفين نظيفين.

وسيجمع نصف النهائي الثاني الوداد البيضاوي المغربي مع كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وجاء تأهل الوداد بعد فوزه على ضيفه مولودية الجزائر بهدف دون رد، سجله وليد الكرتي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ليتأهل بمجموع المباراتين 2-1، بعد تعادل الفريقين ذهابا الأسبوع الماضي 1-1.

في المقابل تأهل كايزر تشيفز رغم خسارته بثلاثية نظيفة أمام سيمبا التنزاني، بفضل فوزه ذهابا برباعية بيضاء ليخطف بطاقة المربع الذهبي بمجموع المباراتين 4-3.

وستقام مباراتا ذهاب نصف النهائي يوم الجمعة في الـ18 من يونيو المقبل، على أن يكون الإياب بعدها بأسبوع في الـ25 من الشهر ذاته.

المصدر: RT

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