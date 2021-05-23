الشرطة بغزة تعلن تحييد نحو 300 قذيفة وصاروخ إسرائيلي لم تنفجر

غزة – أعلن محمود صلاح، المدير العام للشرطة في قطاع غزة عن تحييد نحو 300 قذيفة وصاروخ إسرائيلي سقطت على منازل المواطنين ولم تنفجر، خلال المواجهات الأخيرة.

وقال صلاح، خلال مؤتمر صحفي عقد امس في مقر قيادة الشرطة، الذي تعرض للقصف الإسرائيلي، إن فرق هندسة المتفجرات لا تزال تواصل جهودها في التعامل مع مخلفات القصف الإسرائيلي من قذائف وصواريخ، برغم قلة إمكاناتها الفنية.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية عن المدير العام للشرطة قوله إن الجيش الإسرائيلي “استهدف إرباك الجبهة الداخلية” بقصف مقار الشرطة، وثنيها عن تقديم خدماتها، “إلا أن أبناء الشرطة لم يتوانوا عن المشاركة في مواجهة الاحتلال”.

واستدرك: “فشل الاحتلال فشلا ذريعا في زعزعة أمننا وتهديد جبهتنا الداخلية، وبقي أبناء الشرطة ثابتين في مواقعهم يقدمون الخدمة لأبناء شعبنا باقتدار”. وتابع أن أفراد الشرطة ساهموا “في تقديم المساعدة الإغاثية لأبناء شعبنا، وتوفير الجو المناسب لفرق وطواقم الإنقاذ، التي عملت على حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم”.

وأضاف صلاح أن جهاز الأمن في غزة قدم عددا من الشهداء والمصابين، أثناء قيامهم بواجباتهم خلال القصف الإسرائيلي.

المصدر: “الأناضول”

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