ليبيا – أكد جيل كاربونير نائب رئيس فرع اللجنة الدولية للصليب الأحمر الزائر حاليًا إلى مصر أن اللجنة تقدم مساعدات إنسانية كبيرة لدول مزقتها الحروب مثل ليبيا.

تأكيد كاربونير جاء خلال حوار صحفي أجرته معه صحيفة الأهرام تابعته صحيفة المرصد، وفيه قال: إن زيارته إلى القاهرة أتاحت فرصة لمناقشة التحديات الإنسانية المستمرة في البلدان المجاورة، والحماية التي يقدمها الصليب الأحمر للسكان المتضررين من هذه الأزمات.

وأوضح كاربونير أن للصليب الأحمر عمليات كبيرة في ليبيا يقدمها عبر مكاتبه في طرابلس وبنغازي ومصراتة وسبها، مبينا هذه المنظمة الدولية كانت حاضرة طوال فترة النزاع وتقدم المساعدة الطبية الطارئة، وتصل إلى جميع أطراف النزاع وتعزز تطبيق القانون الإنساني الدولي الذي يتضمن حماية المدنيين من الأذى.

وأشار كاربونير إلى أن الصليب الأحمر يحافظ على حوار قائم مع أطراف النزاع الليبي لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية في حالة تجدد الأعمال العدائية، مشيرا إلى تقديم مساعدات غذائية وغير غذائية ومياه للأشخاص المتضررين من النزاع بعد أن غادروا ديارهم.

وأضاف كاربونير: إن ليبيا فيها أكثر من 30 ألف نازح يريدون العودة، إلا أن هذا الأمر يجب أن يتم بحذر؛ لأن هنالك الكثير من الألغام والمتفجرات وتهديدات خطيرة يجب مواجهتها قبل استعادة سبل العيش، من خلال العمل مع جميع الشركاء لحلها في ظل استمرار جهود دعم النية التحتية الصحية.

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