المغرب – أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، استمرار محاولات ومؤامرات الإضرار بسيادة المغرب على صحرائه وبالوحدة الوطنية والترابية للمملكة.

وقال العثماني إن “قضية الصحراء المغربية لها علينا دين وتستحق أن نعطيها كل الاهتمام، بالنظر إلى استمرار محاولات ومؤامرات ومناورات الإضرار بسيادة المملكة”.

وأضاف في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الوطني السادس للكتاب المجاليين لحزب العدالة والتنمية، يوم السبت: “رأيناها على الأرض في كثير من الأوساط على مستوى مواقف عدد من الدول، أنه على الرغم من أن مواقف هذه الدول تكون عادة مساندة للموقف الرسمي للمغرب، إلا أن هناك جهات تحاول بتحفيز من الانفصاليين، أن تشوش على هذا الحق المغربي”.

وتابع رئيس الحكومة المغربية قائلا “آن الآوان أن تعرف مختلف الدول، أنه لا يمكن لها الاستمرار بخطاب المراوحة، خطاب لا يقول نعم ولا يقول لا، خطاب لا يساند صراحة الحق المغربي ولا يقول العكس”، معتبرا أن هذا الخطاب الذي تسلكه مع الآسف بعض القوى الدولية، آن أوان إنهائه، لاسيما في ظل الانتصارات والإنجازات التي تحققت لصالح القضية الوطنية.

وأوضح العثماني أنه تم فتح 21 قنصلية أجنبية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، من طرف دول شقيقة وصديقة للمغرب، فيما هناك إرهاصات لدول أخرى يمكن أن تفتح قنصليات لها بالأقاليم الجنوبية، لافتا إلى أن معركة الكركرات بينت صرامة المغرب فيما يخص الأمور التي تضر بوحدته الترابية، أعقبها البيان الرئاسي الأمريكي، القاضي بالاعتراف بسيادة المغرب على كامل الصحراء ليشكل هزيمة أخرى للطرح الانفصالي.

وشدد رئيس الحكومة المغربية على أن الآوان قد حان للدول الأخرى الصديقة للمغرب، والتي لها مع المملكة علاقات قوية أن تخرج من الخطاب الرمادي، والدخول للخطاب الحقيقي بشأن دعم وحدته الترابية.

وأفاد في السياق بأن “المغرب يعتبر أن كل طرح انفصالي، إنما هو في الحقيقة مهدد للسلم وللاستقرار، ولذلك المغرب لا يدعم رسميا أي حركة للانفصال في أي دولة أخرى، بل يساند ويدعم وحدة الدول والشعوب، وأنه ليس انتهازيا حتى يستغل أي صرخة انفصالية في بلد من البلدان”.

المصدر: وسائل إعلام مغربية

Share and Enjoy ! 0 Shares