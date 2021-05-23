مصر – أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” في بيان رسمي اليوم الأحد، قرارا جديدا بشأن مواجهة الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي، المقررة يوم الجمعة المقبل على لقب السوبر الإفريقي.

وقال “الكاف” في بيانه، إنه سيتم تطبيق نظام الفقاعة الطبية خلال مواجهة السوبر الإفريقي لأول مرة في بطولاته منذ انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن القرار يستلزم دخول الفريقين والمنظمين ومسؤولي الناديين في الفقاعة الطبية، بمجرد الوصول إلى الدوحة في قطر، حيث تقام مواجهة السوبر على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.

وشدد “الكاف” على منع اختلاط كل من يدخل الفقاعة الطبية مع أي شخص خارج “البيئة الآمنة بيولوجيا” قبل المباراة.

وكأس السوبر الإفريقي هي مباراة تجمع سنويا بين بطل دوري أبطال إفريقيا والتي توج بلقبها الموسم الماضي الأهلي بفوزه في النهائي على الزمالك بهدف دون رد، وبطل كأس الكونفيدرالية الإفريقية والتي توج بها الموسم الماضي نهضة بركان بعد تغلبه في النهائي على بيراميدز المصري بهدف دون مقابل.

وكان من المقرر أن تقام مباراة السوبر في الـ18 من ديسمبر الماضي قبل تأجيلها بسبب وباء فيروس كورونا سريع الانتشار.

يذكر أن الزمالك المصري هو حامل لقب السوبر الأوروبي على حساب الترجي التونسي.

المصدر: ar.cafonline.com

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