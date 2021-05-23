مصر – كشف خالد فاروق، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لدار طباعة النقد، أنه من المقرر البدء في طباعة وطرح النقود البلاستيكية “البوليمير” في البلاد خلال شهر يونيو المقبل.

وأكد فاروق أن مسألة إلغاء النقود القديمة واستبدالها بالجديدة ليست مطروحة، وإنما سيتم تداولهما معا.

وأضاف أن المسؤولين عن ملف طباعة النقود بالبنك المركزي المصري، انتهوا من أعمال تدريب العاملين على ماكينات الطباعة الحديثة التي تم استيرادها من الخارج، وتركيبها بالمطبعة الجديدة للبنك المركزي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وذكر فاروق أنه خلال الشهور الماضية، تم إجراء التجارب التشغيلية لماكينات طباعة النقود البلاستيكية “البوليمر”، تمهيدا لبدء طباعتها وطرحها.

وأوضح المسؤول أنه من المقرر البدء في طباعة وطرح النقود البلاستيكية من فئة الـ10 جنيهات مع متابعة ردود أفعال المواطنين حول العملة الجديدة وقياس مدى الرضا عنها، ثم يتبعها طباعة فئة الـ20 جنيها من مادة البوليمير خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وأكد فاروق أن المطبعة الجديدة للبنك المركزي بالعاصمة الإدارية تضم 4 خطوط لإنتاج وطباعة النقود، وأن ماكينات الطباعة الجديدة، تطبع جميع فئات العملة الورقية والبلاستيكية، مشيرا إلى أنه من المقرر افتتاح مطبعة البنك المركزي الجديدة خلال يونيو.

المصدر:RT

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