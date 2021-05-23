ليبيا – قال المحلل السياسي أحمد المهدوي إن المجهودات التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى ليبيا غير كافية لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، أو دعم آليات الأمم المتحدة وإجبار الدول التي لديها مرتزقة لإخراجهم من ليبيا، مشيرًا إلى أن زيارات يان كوبيش إلى تركيا وروسيا لا ترقى إلا لكونها زيارات تشاورية مع هذه الدول وإيصال رسائل المجتمع الدولي بهذا الخصوص.

المهدوي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” اليوم الأحد، أوضح أن إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية أمر مهم جدًا قبل انتخابات 24 ديسمبر، لافتًا إلى أن مدن الغرب تقع تحت وطأة أطراف إقليمية ترسل مرتزقة سوريين.

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