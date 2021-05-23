ليبيا – أكد عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة أن أمريكا الآن حريصة أكثر من أي وقت مضى على تغيير الوضع القائم في ليبيا، عبر تنفيذ خارطة الطريق، وصولًا إلى الانتخابات المرتقبة.

اوحيدة أضاف في تصريح لموقع”عربي21” القطري: “لكن ألا تعلم الإدارة الأمريكية أنه وفقًا لما نصت عليه تفاهمات برلين الأخيرة، فإن العرقلة حتى الآن هي من السلطة التنفيذية الجديدة”.

وأوضح أن الحكومة لم تبدأ بعد في معالجة المعوقات، ومن أهمها توحيد المؤسسة العسكرية بدءًا من تبني تفاهمات لجنة 5+5 وإصدار قرارات بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية أينما كانت، وحتى طلب مساعدة المجتمع الدولي في ذلك كون ليبيا ما زالت تحت البند السابع، عندها سيتضح المعرقلون الحقيقيون هل هم من الداخل أم من الخارج، وفق قوله.

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