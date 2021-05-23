بعد ساعات من إطلاق صفة “الرئيس” على نتنياهو.. بايدن يخاطب رئيس كوريا الجنوبية بـ”رئيس الوزراء”

بعد ساعات من إطلاق صفة “الرئيس” على نتنياهو.. بايدن يخاطب رئيس كوريا الجنوبية بـ”رئيس الوزراء”

واشنطن – وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن طريق الخطأ، نظيره الكوري مون جي إن بـ”رئيس الوزراء”، بعد ساعات من زلة أخرى خاطب فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ”الرئيس”.

وأفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية بأنه عندما قدم الرئيس بايدن، للمحارب القديم في الحرب الكورية رالف باكيت البالغ من العمر 94 عاما، ميدالية الشرف يوم الجمعة، قال:”.. إن الشعب في جمهورية كوريا لم ينس، ويتضح ذلك من خلال حضور رئيس وزراء كوريا لهذا الحفل”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه “قبل أقل من 24 ساعة، وصف بايدن نتنياهو بـ”الرئيس نتنياهو” خلال خطابه الذي احتفل فيه بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس”.

المصدر: “ديلي ميل”

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