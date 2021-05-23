قرغيزستان – أعلنت سلطات قرغيزستان أن مصحة عمومية بالعاصمة بيشكك تخلصت من نحو 1000 جرعة من لقاح “سبوتنيك V” المضاد لكورونا فسدت لأن أحدهم فصل الكهرباء عن المبرد لشحن هاتفه.

وذكرت السلطات القرغيزية أن الجرعات الفاسدة كانت ضمن شحنة مكونة من 20 ألف جرعة، أرسلتها روسيا كمساعدة إنسانية للبلاد.

وفي التفاصيل، ذكر موقع “باري ماتش” أن الحادثة وقعت في البلاد خلال شهر أبريل الماضي، لكن وزير الصحة عليم قادر بيشينالييف لم يعلن عنها إلا هذا الأسبوع، وهو ما تسبب في تعرضه لانتقادات حادة من مواطنيه.

وقال بيشينالييف للصحفيين: “إذا كان علينا معاقبة أحد العاملين أو عاملة تنظيف أو شخص آخر مسؤول عن الخطأ، فعلى المصحة أن تتكفل بالتعويض المادي”.

ويعيش هذا البلد الذي لا يتجاوز عدد سكانه 6.5 مليون نسمة موجة ثالثة من تفشي كورونا، إذ امتلأت المستشفيات بالمصابين الذين فاق عددهم الجمعة الـ 100 ألف، مع تسجيل 1735 حالة وفاة.

وبلغ عدد الملقحين منذ بداية الحملة في مارس الماضي 50 ألفا، حسب الأرقام الرسمية.

المصدر: وكالات

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