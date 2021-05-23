لبنان – أعلنت السلطات اللبنانية ضبط 4 أطنان من “حشيش الكيف” المخدرة كانت معدة لتهريبها إلى مصر عبر إحدى البواخر التجارية، فيما أكد الرئيس اللبناني حرص بلاده على مكافحة تهريب المخدرات.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن “قوات الأمن أحبطت تهريب نحو 4 أطنان من الحشيش كانت معدة بصناديق حديد للتصدير من مرفأ صيدا، جنوب لبنان إلى مرفأ الإسكندرية شمال مصر”.

بدوره، نوه الرئيس اللبناني ميشال عون بـ “إحباط أكبر عملية تهريب حشيشة الكيف بوزن 4 أطنان كان سيتم تهريبها عبر مرفأ صيدا القديم إلى الإسكندرية”.

وشدد عون على أن “التعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية، حقق مثل هذه النتائج التي تظهر حرص لبنان على مكافحة التهريب على أنواعه وإحباط كل المحاولات التي تسيء إلى سمعة لبنان وإلى علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة”.

وكانت السعودية حظرت في 25 أبريل الماضي دخول الخضروات والفواكه اللبنانية إلى أراضيها أو المرور عبرها إلى دول أخرى بسبب “استغلالها في تهريب مواد مخدرة للمملكة”.

وأعلن السفير السعودي لدى بيروت وليد البخاري حينها، أن بلاده ضبطت خلال 6 سنوات أكثر من 600 مليون حبة مخدرة ومئات الكيلوغرامات من الحشيش، مصدرها لبنان.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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