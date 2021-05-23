فلسطين – دعا مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في بيان له، إلى الالتزام بوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

وشدد المجلس في بيانه على الحاجة الفورية لتقديم مساعدات إنسانية للمدنيين الفلسطينيين.

وأصدر المجلس المؤلف من 15 عضوا بيانا، كان لا بد من الاتفاق عليه بالإجماع، بعد عدم تمكنه من إصدار بيان خلال الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة الذي استمر 11 يوما، بسبب معارضة الولايات المتحدة.

وقالت البعثة الفرنسية في الأمم المتحدة إنها أوقفت مساعيها للتوصل إلى حل لهذه القضية.

المصدر: “رويترز”

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