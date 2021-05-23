محمد بن راشد يقارن بين اقتصاد الإمارات واقتصادات دول العالم في زمن كورونا

محمد بن راشد يقارن بين اقتصاد الإمارات واقتصادات دول العالم في زمن كورونا

دبي – أوضح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، إن اقتصاد الامارات عام 2020 خلق 100 ألف وظيفة بقطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية و148 ألف وظيفة بقطاع المالية والتقنية والاتصالات.

ونشر بن راشد تغريدة على “تويتر” امس كتب فيها: انكمش اقتصاد العالم 4٪ وتراجعت التجارة الدولية 20٪ وفقد العالم ملايين الوظائف في 2020″.

وأضاف: في نفس العام اقتصاد الإمارات خلق 100 ألف وظيفة بقطاع التجزئة والتجارة الالكترونية و148 ألف وظيفة بقطاع المالية والتقنية والاتصالات..

وتابع حاكم دبي: نكرر.. إدارة الأزمات تخلق فرصا.. وأزمات الإدارة تدمر مكاسبا.

المصدر: RT

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