فرنسا – أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية امس إن المدير العام للوكالة رافائيل جروسي سيعقد مؤتمرا صحفيا بعد ظهر اليوم الأحد.

ويجري جروسي محادثات مع إيران بشأن تمديد ترتيبات التفتيش التي قد تؤثر على إجراء مفاوضات أوسع بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

ولم تحدد الوكالة ما سيتناوله المؤتمر الصحفي.

وقالت إن على الصحفيين التجمع في الثانية ظهرا (12.00 بتوقيت غرينتش) على الرغم من أن الوقت المحدد للمؤتمر سيعلن في وقت لاحق.

واستضافت فيينا على مدى 3 أسابيع مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي حول سبل إنقاذ الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.

المصدر: رويترز

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