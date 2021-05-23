هنغاريا – حققت المراهقة الإيطالية بينيديتا بيلاتو رقما قياسيا عالميا في سباق 50 متر صدر لدى السيدات في نصف نهائي بطولة أوروبا للسباحة المقامة في العاصمة الهنغارية بودابست.

وأنهت ابنة الـ16 عاما السباق بزمن 29,30 ثانية لتحطم الرقم القياسي السابق (29,40 ث) الذي حققته الأمريكية ليلي كينغ في العام 2017.

وقالت بيلاتو: “لم أعتقد أنني قادرة على تحقيق ذلك الآن. اعتقدت انني قد أحطم ربما الرقم القياسي الأوروبي ولكن العالمي لا على الإطلاق”.

وفي محاولة للحد من التوقعات، أضافت “كلا، لست آدام بيتي في سباق الصدر لدى السيدات”، في إشارة إلى البطل الأولمبي البريطاني في 100 م صدر وحامل الرقم القياسي العالمي في 50 و100 م صدر.

في سن الـ14، فازت بيلاتو بفضية هذه المسابقة خلف كينغ في بطولة العالم عام 2019 في غوانغجو في كوريا الجنوبية.

ولا يعد سباق 50 متر صدر ضمن مسابقات دورة الألعاب الأولمبية بعكس سباق مسافتي 100 و200 متر.

المصدر: “أ ف ب”

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