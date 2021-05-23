روسيا – أكد المدير العام لشركة “ألماز أنتي” الروسية، يان نوفيكوف، أن المركبة الفضائية الأمريكية “X-37” يمكنها حمل ما يصل إلى 6 رؤوس حربية نووية.

وقال خلال مشاركته في منتدى “المعرفة الجديدة”: “تم إطلاق أول مركبة من هذا الطراز في عام 2010، واليوم هناك 6 منها، وعلى شكلين كبير وصغير”.

وأضاف: “واحد منها في المدار منذ عام، واثنان، وهما الرابع والخامس، حلقا منذ عامين.. رسميا، أعلن الأمريكيون أن هذه المركبات مصممة للأغراض العلمية والاستطلاع، لكننا في روسيا ندرك تماما الغرض من وجود مثل هذه القدرات الاستعابية والإمكانيات، ووفقا لتقديراتنا، يمكن لمركبة صغيرة حمل ما يصل إلى 3 رؤوس حربية نووية، أما النوع الكبير فيحمل ما يصل إلى 6 رؤوس”.

وتابع: “بحلول عام 2025، تخطط الولايات المتحدة لإطلاق مركبتين أخريين من هذا القبيل في المدار، مما يزيد العدد الإجمالي إلى ثمانية”، مشيرا إلى أن “هذا بلا شك تحد خطير”.

وانطلقت فعاليات منتدى “المعرفة الجديدة” الخميس في موسكو، ويقام بالتوازي في سان بطرسبورغ، وعدد آخر من المدن الروسية، وهو يغطي مجالات مثل المعرفة والتاريخ والثقافة والرياضة وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والعلوم والتكنولوجيا.

وبحسب المنظمين، سيتحدث حوالي 150 مشاركا خلال المنتدى، فيما أشار نائب رئيس الإدارة الرئاسية سيرغي كيرينكو، إلى أن “الحدث جمع في غضون 3 أيام تقريبا حوالي 20 مليون مشاهدة”.

المصدر: “نوفوستي”

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