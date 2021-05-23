مصر – كشف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، أشرف حاتم، أنه” تم رصد عدد من الحالات المصابة بالفطر الأسود لدى عدد من المرضى”.

وأشار أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن هذا المرض “ليس مرتبط بالسلالة الهندية، لافتا إلى أنه “موجود في أي التهاب رئوي”.

وقال أشرف حاتم: “إن أي مرض فيروسي شديد مع استخدام المضادات الحيوية بكثرة والكرتيزون بجرعات عالية، فإنه يتسبب في التهاب الفطريات، منها الفطريات العادية غير الضارة، ومنها الفطريات الضارة كالعفن الأسود أو الفطر الأسود، وإنه معروف في الالتهابات الفيروسيات الشديدة دوما الإصابة بالفطريات”، موضحا أن “هناك بعض المناطق توجد بها بعض الفطريات مختلفة عن المناطق الأخرى، يكون منتشرا في مناطق أكثر من الأخرى، مثل الهند، “الفطر الأسود” أكثر من المناطق الأخرى، وأن الفطريات المنتشرة في مصر هي فطريات “المونيليا” وهو فطر أبيض، وكذلك فطر “الأسترغلس”، وغيرها من الفطريات الموجود”.

وأوضح وزير الصحة الأسبق أنه “لا يمكن القول بأن مصر آمنة من التحورات لفيروس كورونا من عدمه، إلا بعد ظهور نتائج تحاليل عينات الموجة الثالثة للفيروس، كما حدث مع الموجتين الأولى والثانية، وهي تجرى حاليا ومستمرة لمدة أسبوعين وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، وأن البحث يجرى حاليا على قدم وساق في المعامل المركزية للوصول إلى نتائج تسهم في مجابهة الفيروس”، مناشدا بضرورة “الالتزام بالتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والاهتمام بتطبيق التباعد الاجتماعي، وكذلك وضع الكمامة، والاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة لمناعة الجسم والابتعاد عن الأماكن المزدحمة والمخالفة لتعليمات الحكومة المصرية كالكافيهات والمقاهي”.

المصدر: “الوطن”

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