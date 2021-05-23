واشنطن تفرض عقوبات على شركات وسفن روسية مشاركة في بناء “السيل الشمالي-2”

واشنطن تفرض عقوبات على شركات وسفن روسية مشاركة في بناء “السيل الشمالي-2”

الولايات المتحدة – أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على عدد من الشركات والسفن الروسية المشاركة في بناء خط أنابيب الغاز “السيل الشمالي-2” لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا.

وحسب بيان صادر عن الخزانة الأمريكية امس فإن العقوبات طالت 3 شركات و13 سفينة تشارك في تنفيذ المشروع.

وأوضحت الوزارة أن العقوبات المفروضة على إحدى المؤسسات الثلاث، وهي “خدمة الإنقاذ البحرية” لن تشمل أنشطتها غير المرتبطة بمشروعي “السيل الشمالي-2″ و”السيل التركي” للغاز.

كما أدرجت الولايات المتحدة على قائمة العقوبات الخاصة بـ “السيل الشمالي-2” شركة روسية رابعة، كانت تحت العقوبات الأمريكية ضمن القائمة الخاصة بالأحداث في أوكرانيا.

وكانت الإدارة الأمريكية قد قررت إعفاء شركة Nord Stream 2 AG الروسية الأوروبية المشتركة، التي تشرف على تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز، ومديرها المواطن الألماني ماتياس فارنيغ، “لاعتبارات المصالح الوطنية”.

المصدر: وكالات

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