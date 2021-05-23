مصر – أعلنت وزارة الموارد المائية والري في مصر، رفع حالة الطوارئ القصوى بين أجهزتها خلال موسم الزراعات الصيفية.

ويأتي ذلك بهدف ضمان وصول المياه إلى كافة القطاعات المستخدمة لها، وعدم حدوث مشاكل بسبب زيادة الطلب على المياه، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وكشف موقع “اليوم السابع” المصري، تفاصيل ما سيتم تنفيذه خلال موسم الصيف:

“- زيادة برنامج التصرفات خلف خزان أسوان زيادة تدريجية لمواكبة الاحتياجات المائية حتى يصل ذروته منتصف الشهر الحالي.

– تخزين المياه في البرك وخلف القناطر الكبرى، لضمان وصولها إلى المزارعين في الوقت المناسب، وبالكمية المناسبة.

– توفير الاحتياجات المائية للبلاد، وبصفة خاصة مياه الشرب، لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة التي تشهدها البلاد.

– التأكد من عدم حدوث مشاكل تعيق وصول المياه للمنتفعين في نهايات الترع.

– مرور المهندسين لمتابعة الجسور والإفادة بالموقف أولاً بأول لإمكان اتخاذ اللازم.

– تنظيم حملات يومية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات الأمنية لإزالة المشاتل المخالفة .

– تشكيل فرق المراقبة والمتابعة الزراعية بالمرور على جميع المناطق الزراعية خلال موسم الزراعات الصيفية وتقديم الدعم الفني للمزارعين.

– التأكد من جاهزية معدات الصيانة الوقائية وأي معدات أخرى بالإدارات العامة.

– التأكد من وصول الترع الرئيسية والرياحات وبعض الفروع إلى أقصى درجات مناسيب المياه التي تتحملها الجسور

– مراقبة زراعات الأرز بالأقمار الصناعية لضمان الالتزام بالمساحات المقررة”.

المصدر: “اليوم السابع”

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