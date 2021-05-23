إنجلترا – أكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس، إن نشاط السفن الروسية تزايد قبالة سواحل المملكة المتحدة، ووصف روسيا بـ “العدو الذي يمثل التهديد الأول”.

وأضاف الوزير، في حديث لصحيفة “تلغراف”: “تزورنا بشكل دوري سفن روسية مثيرة للانتباه والاستغراب، وفي الوقت الراهن تقترب من مياهنا عدة سفن حربية روسية بشكل دوري”.

ووفقا للوزير البريطاني، حاولت بلاده اتباع سياسة التهدئة واستخدام “أساليب أخرى”. وقال: “لكن الآن، وإذا لم تغير روسيا موقفها، فسيكون من الصعب علينا فهم إلى أين نحن سائرون”.

وذكر الوزير كذلك أنه تم في نهاية العام الماضي رصد غواصة روسية في البحر الإيرلندي، وأشار إلى أن بلاده لم ترصد تواجد الغواصات الروسية في تلك المنطقة منذ “فترة طويلة جدا جدا”.

في مارس من هذا العام، نشرت وزارة الدفاع البريطانية استراتيجية لتحديث القوات المسلحة في البلاد، أكدت فيها، من بين أمور أخرى، موقفها تجاه روسيا كتهديد، وتحدثت عن خطط لزيادة التواجد البريطاني في منطقة البحر الأسود وبحر البلطيق.

وتراقب البحرية والقوات الجوية البريطانية باستمرار، مرور السفن الروسية وطلعات الطائرات الروسية بالقرب من بريطانيا. لكن وزارة الدفاع الروسية أكدت مرارا أن الجيش الروسي لا ينتهك حرمة حدود الدول الأخرى، ويتوافق سلوكه في المياه الدولية والمجال الجوي الدولي مع كافة المعايير الدولية، وهو ما يؤكده الجانب البريطاني الذي يلاحظ باستمرار القدرات المهنية المحترفة للقوات الروسية.

المصدر: نوفوستي

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