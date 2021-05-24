ليبيا – طالب رمضان أبو جناح نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية خطباء المساجد بالمساهمة في عملية المصالحة الوطنية ونزع الخلاف.

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ووفقًا لبيان صحفي صدر عن أبو جناح طالعته صحيفة المرصد، جاءت مطالبته خلال اجتماع مع الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية ومكاتب الأوقاف والزكاة بالمنطقة الجنوبية، وفيه استمع إلى آراء مشايخ الأوقاف في المنطقة الذين أكدوا معاناة فزان من انقسام الإدارة في الشرق والغرب.

ودعا هؤلاء حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي إلى تعزيز توحيد الهيئة بإصدار قرار بتسمية الرئيس ونائبيه منعًا للخلاف، فيما أكد أبو جناح أن الوضع صعب في الواقع؛ لكن زمن الانقسام انتهى، مع التشديد على عدم السماح حاليًا بأي تهميش للجنوب.

وقال أبو جناح: “الآن حكومة الوحدة الوطنية حكومة واحدة ليست للشرق ولا للغرب، وهيئة الأوقاف اتفقت على تسمية رئيس لها من الغرب، ومساعد من الشرق وآخر من الجنوب، وهي الآن موحدة؛ فالأوقاف عصب حياتنا ونعول عليكم في توحيد الأوقاف في ليبيا ولا داعي للخلاف”.

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