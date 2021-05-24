إنجلترا – حجز ليفربول وتشيلسي البطاقتين الأخيرتين للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فيما اكتفى ليستر سيتي ببطاقة الدوري الأوروبي بعد إسدال الستار عن موسم الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعدما ضمن مانشستر سيتي اللقب الثالث في الأعوام الأربعة الأخيرة، وجاره مانشستر يونايتد الوصافة، انحصرت المنافسة على بطاقتي المركزين الثالث والرابع بين الثلاثي تشيلسي وليفربول وليستر سيتي، ولكن الأخير فوت الفرصة بخسارته على أرضه في الجولة الـ38 الأخيرة اليوم أمام توتنهام هوتسبير بنتيجة 4-2 ليتوقف رصيده عند 66 نقطة في المركز الخامس، ويكتفي بالمشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي رفقة وست هام صاحب المركز السادس برصيد 65 نقطة.

سجل أهداف توتنهام الأربعة كل من غاريث بيل “هدفين” وهاري كين وحارس ليستر، الدنماركي كاسبر شمايكل بالخطأ في مرماه في الدقائق 41 و76 و87 و90+6، فيما سجل ثنائية ليستر جيمي فاردي من ركلتي جزاء في الدقيقتين 18 و52.

وضمن ليفربول المركز الثالث برصيد 69 نقطة بعد فوزه الثمين للمرة الأولى أمام أنصاره الذين تم تحديد عددهم بـ10 آلاف مشجع على ملعبه “الأنفيلد”، وجاء انتصار “الريدز” على حساب ضيفه كريستال بالاس بهدفين نظيفين سجلهما نجمه السنغالي ساديو ماني في الدقيقتين 36 و74.

أما تشيلسي فقد حجز آخر البطاقات الأربع المؤهلة لدوري الأبطال رغم خسارته أمام مضيفه أستون فيلا بنتيجة 2-1، وتجمد رصيده عند 67 نقطة في المركز الرابع، بفضل هدية توتنهام بفوزه على ليستر.

سجل هدفي أصحاب الأرض يرتراند تراوري وأنور الغازي في الدقيقتين 43 و52 على التوالي، فيما سجل هدف “البلوز” الوحيد بينجامين تشايلويل في الدقيقة الـ70 من عمر اللقاء.

نتائج الجولة الـ38 الأخيرة من عمر “البريميرليغ”:

وودعت الفرق الثلاثة الأخيرة في الترتيب دوري الأضواء وهي شيفيلد يونايتد ووست بروميتش ألبيون وفولهام.

المصدر: RT

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