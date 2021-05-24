ليبيا – قال رئيس مجموعة العمل الوطني والمحلل السياسي الليبي خالد الترجمان إن تنظيم الإخوان قارئ سيئ للتاريخ، مشيرًا إلى أنهم لا يملكون أية حظوظ للفوز بالانتخابات؛ حتى إن المواطنين الذين يعيشون في المناطق التي يسيطرون عليها لن يعطوهم أصواتهم.

الترجمان أكد أن محاولات إخوانية للاستفتاء على الدستور أولًا أفشلها المشروع الوطني، ما جعل هناك نوعًا من التركيز في السيطرة على شكل القاعدة الدستورية التي ستحسم الانتخابات، حيث تطوِّعُها لتمرير قيادات الصف الثاني من تنظيم الإخوان الذي غالبًا ما يكون تحت أي ستار أو عباءات أخرى، إلا انتماؤهم الصريح للإخوان.

وأشاد بأغلب الليبيين الذين أصبحوا أكثر وعيًا لأساليب الإخوان وتلونهم والذين أفشلوا محاولاتهم السابقة في خداع المواطنين في الانتخابات البرلمانية الماضية، والتي حسمها التيار الوطني، بالإضافة إلى انتخابات البلدية التي منوا فيها بخسارة قاسية.

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