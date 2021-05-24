ليبيا – طالب رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري بإعداد التشريعات اللازمة، بما يمكّن المستثمر الليبي والتونسي من نيل كافة الامتيازات.

الجزيري أوضح خلال كلمة ألقاها على هامش مشاركته في افتتاح المنتدى والمعرض الليبي والتونسي في العاصمة طرابلس وتابعتها صحيفة المرصد أهمية حصول المستثمرين في تونس وليبيا على ذات الامتيازات في كلا البلدين، فيما يتعلق بالاستثمار وحق التملك والإجراءات والمعاملات المصرفية.

وثمن الجزيري مخرجات لقاءات الوفد الحكومي التونسي ونظيره الليبي، ومن أهمها عودة رحلات الخطوط التونسية نحو ليبيا، وتوقيع اتفاقيات في مجال النقل ووضع الإجراءات الكفيلة بتحرير المبادلات التجارية بين البلدين؛ خاصة رفع القيود على الاعتماد لدخول البضائع إلى تونس عبر الحدود البرية.

وأكد الجزيري أن هذه الإجراءات ستسمح بإدخال ديناميكية كبيرة على المبادلات التجارية والاستثمارات مضيفًا بالقول: “كنا نتطلع لتفعيل هذه الإجراءات في أقرب الآجال وتنقية مناخ الاستثمار”. لافتًا إلى أن منتدى التوأمة الاقتصادي نحو إفريقيا يهدف لإعادة إحياء تجارة العبور.

وأضاف الجزيري: إن ليبيا كانت على مر التاريخ البوابة التجارية نحو إفريقيا جنوب الصحراء، مشيرًا إلى إمكانية قيام المستثمرين وأصحاب الأعمال باختراق الأسواق الإفريقية عن طريق ليبيا، وفتح آفاق للشباب في تونس وليبيا عن طريق مد الطرقات والسكك الحديدية، وإحداث المناطق اللوجستية على الحدود وفي الجنوب.

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