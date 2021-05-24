مصر – أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، إن مصر لم تعان خلال أزمة كورونا من نقص السلع الغذائية لأنها دولة كبيرة قادرة على تدبير وتوفيق أوضاعها.

وأضاف المصيلحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج “صالة التحرير” والمذاع عبر قناة ” صدي البلد”: أن الرؤية الواضحة للقيادة السياسية ودعم وزارة التموين ساهم في تفادي حدوث أزمة خلال فترة كورونا”.

وتابع قائلا: “لدينا احتاطي استراتيجي كبير من السلع الغذائية وطرق تخزينها تتم على أعلى مستوي، مضيفا:” الرئيس السيسي خصص 1.8 مليار دولار لتوفير احتياطي استراتيجي من السلع”.

وأوضح أن “القيادة السياسية تدعم وزارة التموين لتوفير إحتياطي استراتيجي، وتم استلام 2.9 مليون طن قمح من المزارعين”.

وأكمل:” لدينا احتياطي من القمح يكفي لمدة 6 أشهر، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتسلم تقرير يومي للإطمئنان علي توفير السلع الأساسية”.

المصدر: “صدى البلد” المصرية

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