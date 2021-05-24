ليبيا – أعرب رئيس حزب التغيير جمعة القماطي الموالي بشدة لتركيا عن رفضه الحديث عن وجود صراع بين التيارات السياسية بمختلف توجهاتها في ليبيا.

القماطي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين قال: “نعد حزبنا جزءًا من التيار المدني، ولكننا لا نؤمن بوجود صراع بين التيارات جميعًا، إذا ما التزمت بأسس الدولة المدنية والديمقراطية، واحترمت نتائج صندوق الاقتراع، بعيدًا عن استخدام السلاح والانقلاب على السلطة”.

وأشار إلى أن حزبه الذي سبق أن قاطع الاستحقاقات السابقة حسم قراره بالمشاركة في الانتخابات المقبلة، وبدأت لجانه منذ العام الماضي في الاستعداد لخوض المعركة بجميع الدوائر الانتخابية.

القماطي لفت إلى أنه في حال تم إقرار النظام الفردي، فإن الحزب سيترك لأعضائه الحرية للمشاركة بصفتهم مستقلين.

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