ليبيا – عقدت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أمس الأحد، حيث أشادت فيه بالدور القطري الداعم لليبيا منذ 2011 وللمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية منذ الأيام الأولى لتوليهم لمهامهم.

المنقوش أكدت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالمركز الإعلامي بديوان رئاسة الوزراء -وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة- على الاستفادة من تجربة دولة قطر في دعم حكومة الوحدة الوطنية في التنمية والبناء والتطوير في مختلف المجالات، وتفعيل الاتفاقيات بين البلدين، وخاصة مجال الكهرباء الذي تم بخصوصها عدة تفاهمات مع المختصين في هذا المجال لتنفيذها في أسرع وقت ممكن.

وقالت: “تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة من البلدين لدراسة وتقييم الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين، وتفعيلها بما يتناسب ويخدم مصالح للشعبيين الشقيقين”.

وطالبت بعودة السفارة القطرية للعمل من داخل مدينة طرابلس، مرحبةً بخطوات التقارب القطري المصري، حيث قالت: “إنه مما لا شك فيه أن مصلحة دولنا ومنطقتنا تتطلب منا العمل بانسجام وتجانس يخدم قضايانا المصيرية، ولعل العدوان الأخير على الشعب الفلسطيني يؤكد وحدة شعوبنا ضد قضاياه المصيرية، ويؤكد حاجتنا لتفعيل آليات العمل العربي المشترك”.

من جهته، أكد وزير الخارجية القطري أن موقف قطر ثابت تجاه الشعب الليبي الشقيق ومتضامن معه، مضيفًا: “نحمل رسالة ود ومحبة وأخوة من صاحب السمو أمير البلاد والشعب القطري إلى الشعب الليبي، وندعم العملية السياسية تحت قيادة الأمم المتحدة”.

وأضاف أنه تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل لتقييم الاتفاقيات بين الدولتين.

ودعا وزير الخارجية القطري إلى زيارات متبادلة من قبل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، لزيادة فرص التعاون بين البلدين الشقيقين.

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