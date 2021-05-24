إنجلترا – اتهم Newport Wafer Fab وهو أكبر مصنع في بريطانيا ينتج الشرائح الإلكترونية الدقيقة، شركة مملوكة للصين، بمحاولة السيطرة عليه، حسبما ذكرت صحيفة “صاندي تايمز” البريطانية امس.

وأشارت الصحيفة، إلى ان إدارة Newport Wafer Fab (NWF) حذرت الحكومة البريطانية من وجود مثل هذا الخطر.

من جانبه، قال متحدث باسم الحكومة في تعليق للصحيفة: “نحن على دراية بإمكانية انتقال السيطرة على NWF إلى شركة Nexperia، وكانت الحكومة على اتصال وثيق مع NWF في جميع مراحل تطور الوضع”.

وأضاف أنه في الوقت الحالي “لا ترى حكومة المملكة المتحدة أنه من المناسب التدخل، لكنها تواصل مراقبة التطورات عن كثب ولن تتردد في استخدام إمكاناتها إذا تغير الوضع”.

وتعتبر شركة Nexperia الهولندية، التي استحوذت عليها شركة Wingtech الصينية للإلكترونيات عام 2019، ثاني أكبر مساهم في NWF، التي أعلنت في وقت سابق أنه تم تغيير مجلس إدارتها بمبادرة من Nexperia وأن الشركة الصينية قد تستمر في محاولات لزيادة نفوذها.

ووفقا لـ”صنداي تايمز”، فقد رفض كواسي كوارتنغ، وزير العمل والطاقة والاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة، التدخل “في وضع لا يشكل تهديدا للأمن القومي”، حسب قوله.

هذا الموقف أثار انتقادات من رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، توم توغندهات الذي أشار إلى الأهمية الاستراتيجية لصناعة أشباه الموصلات.

قبل عامين، اندلعت فضيحة كبرى في المملكة عندما اتضح أن الشركة البريطانية المصنعة للوحات الدوائر المطبوعة للإلكترونيات Exception PCB، المملوكة لشركة Shenzhen Fastprint الصينية منذ عام 2013، تنتج مكونات لمقاتلات “إف-35″.

في الوقت الحالي، يمر مشروع قانون بشأن الأمن القومي والاستثمارات في بريطانيا بالمراحل الأخيرة من الحصول على الموافقات. وحسب المشروع، فإنه سيتعين على الشركات في 17 صناعة رئيسية للبلاد إخطار السلطات في الحالات التي يتم فيها شراء أكثر من 15٪ من أسهمها من قبل مستثمرين أجانب. وتواجه هذه المبادرة انتقادات من قطاع الأعمال البريطاني الذي يطالب برفع العتبة إلى 25٪.

المصدر:”صاندي تايمز”

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