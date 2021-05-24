روسيا – أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن روسيا تريد الصداقة مع كل الدول، لكن هذه الصداقة يجب أن تكون صداقة بالضبط، وليس توجيها ولا إملاء، ولا خداعا ولا معايير مزدوجة.

وأضاف بيسكوف، خلال رده على سؤال حول من قصد الرئيس فلاديمير بوتين عندما وعد “بتكسير أسنان” الراغبين في “قضم جزء” من البلاد: “لقد طرح الرئيس بوضوح تام ثوابت وجوهر عقيدتنا. نريد أن نتصادق مع الجميع، لكن هذه الصداقة يجب أن تكون على وجه التحديد صداقة، ولا تتسم بطابع التوجيه والإملاء، ولا الخداع، ولا بالمعايير المزدوجة، بل فقط صداقة. ونحن نتقن فن الصداقة”.

وشدد بيسكوف، في ذات الوقت، على أن روسيا لن تسمح لأحد بالتطاول والمطالبة بما يعود لها حقا. وقال: “لكننا لن نسمح لأي أحد بالمطالبة بأي شيء يعود لنا. ولدينا من القوة والشدة ما يكفي لعدم السماح لأي شخص بفعل ذلك”.

المصدر: نوفوستي

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