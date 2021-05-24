تونس – تراجع المخزون الأجمالي للسدود التونسية بتاريخ 21 مايو 2021 إلى 1 مليون و141.8 متر مكعب (م3)، مقابل 1 مليون و405.8 م3، خلال الفترة نفسها من سنة 2020 لتصل نسبة الامتلاء بها إلى 49.9%.

وحسب معطيات الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة، فقد بلغ معدل المخزون للسنوات الثلاث الفارطة 1 مليون 412.4 م3، أي بتراجع يقدر بـ270.5 مليون م3.

ويتوزع المخزون العام للسدود في 21 مايو 2021، على سدود الشمال 1.027.1 مليون م3، بنسبة امتلاء في حدود 56.9 بالمائة، ثم الوسط بما يعادل 119.8 مليون م3، بنسبة امتلاء تعادل 20.4 بالمائة.

أما سدود الوطن القبلي بما قدره 39.8 مليون م3، أي بنسبة امتلاء توازي 39.9 بالمائة.

يشار إلى أن سدود بربرة وسيدي البراق والمولى والقمقوم والحركة، التابعة لمنظومة سدود الشمال، تجاوزت فيها نسبة الامتلاء 90 بالمائة وتقارب 100 بالمائة في بعض منها، فيما بلغت نسبة الامتلاء في سد سيدي سالم الأكبر في تونس، 48 بالمائة.

المصدر: وسائل إعلام تونسية

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