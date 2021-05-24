إسبانيا – عبر قائد فريق ريال مدريد ومنتخب إسبانيا لكرة القدم، سيرخيو راموس، عن حزنه لاستبعاده من قائمة منتخب “فوريا لا روخا” الذي يستعد للمشاركة في نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا الشهر المقبل.

وفجر لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدم ضم راموس، أو أي لاعب آخر من فريق ريال مدريد، لأول مرة في التاريخ، إلى قائمة منتخب بلاده استعدادا لبطولة أمم أوروبا، التي كشف عنها في وقت سابق من اليوم الاثنين، وضمت 24 لاعبا.

وقال راموس، في بيان نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين،: “بعد مرور أشهر صعبة، وموسم غريب، لم أشهد مثله طوال مسيرتي، تأتي بطولة كأس أمم أوروبا”.

وأضاف “لقد كافحت وعملت بجد كل يوم على المستوى البدني والنفسي، كي أكون جاهزا بنسبة 100% مع ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، لكن الأمور لا تسير دائما على النحو الذي نريده”.

وتابع “يؤلمني أني لم أتمكن من مساعدة فريقي ريال مدريد أكثر من ذلك، كما يؤلمني أني لن أستطيع تمثيل منتخب بلادي في البطولة المقبلة، لكن في هذه الحالة أفضل شيء يمكنني فعله هو الراحة التامة، والعودة الموسم المقبل”.

واختتم راموس، أكثر لاعب أوروبي شارك في مباريات دولية، البيان بالقول: “صحيح أن استبعادي من قائمة منتخب إسبانيا يؤلمني، لكني سأبقى مخلصا لهذا الفريق، أتمنى التوفيق لكل زملائي في أمم أوروبا، أتمنى أن نقدم بطولة عظيمة، سأكون مشجعا للفريق من منزلي”.

وستجري غمار بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020” خلال الفترة ما بين 11 يونيو و11 يوليو المقبلين، بمشاركة 24 منتخبا، وزعت على 6 مجموعات، ويلعب منتخب إسبانيا في المجموعة الخامسة (E) إلى جانب كل من السويد، بولندا، وسلوفاكيا.

ولم يشارك راموس مع ريال مدريد بصفة منتظمة في عام 2021، بسبب الإصابات التي تعرض لها المدافع المخضرم صاحب الـ35 عاما، الأمر الذي كان أحد أهم أسباب خروج الفريق الملكي “خالي الوفاض” من هذا الموسم.

وبعيدا عن منتخب إسبانيا، لا يزال الغموض يلف مستقبل سيرخيو راموس مع ريال مدريد، إذ ينتهي عقده مع “الميرينغي” بعد أيام قليلة، وسط أنباء عن إمكانية رحيله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

المصدر: وكالات

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