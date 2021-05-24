ليبيا – قال عضو مجلس النواب أبو بكر سعيد إن أحد البنود المطروحة للنقاش في جلسة اليوم الإثنين هو المصادقة على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة المعدل.

سعيد دعا في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أعضاء مجلس النواب للنظر في تمرير القانون وعدم عرقلته، بغض النظر عن الملاحظات التي أبداها البعض.

وأكد على أن البلاد بحاجة لقانون ميزانية معتمد، تستطيع من خلاله حكومة الوحدة الوطنية الإنفاق على المدن والقطاعات كافة وتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية.

كما نوّه إلى ضرورة البت بالتوازي ومباشرة في مسألة توحيد مؤسسات الدولة، وتكليف كفاءات لتسييرها، خاصة مصرف ليبيا المركزي، والرقابة الادارية، وديوان المحاسبة، ومن خلال هذه المؤسسات يُمكن مراقبة ومتابعة أداء الحكومة ومحاسبتها في حال وُجد أي قصور أو مخالفات.

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