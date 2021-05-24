ألمانيا – أفادت شركة Nord Stream 2 AG، المشرفة على تشغيل خط الغاز “السيل الشمالي-2″، إن سفينة “فورتونا” باشرت العمل في مد الأنابيب في المياه الألمانية.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن مصدر في الشركة، أن سفينة “فورتونا” تعمل في الوقت الراهن، في المياه الألمانية وفقا للتراخيص والموافقات والبيانات الصادرة عن السلطات الألمانية المختصة.

في وقت سابق، سمحت الهيئة التنظيمية الألمانية، الوكالة الفيدرالية البحرية والهيدروغرافية الألمانية في هامبورغ، للشركة المذكورة أعلاه بمواصلة العمل. ويجري الحديث عن مد الأنابيب على مساحة 2 كم في المياه الإقليمية الألمانية.

المصدر: نوفوستي

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