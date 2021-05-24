سيئول: ليس لدى الصين أي شكوى حيال رفع القيود عن تطوير كوريا الجنوبية للصواريخ

سيئول: ليس لدى الصين أي شكوى حيال رفع القيود عن تطوير كوريا الجنوبية للصواريخ

كوريا ج – أفادت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، بأن الصين لم ترفع أي شكوى بشأن الاتفاق الأخير بين سيئول وواشنطن فيما يخص رفع القيود عن تطوير كوريا للصواريخ.

وأعلن رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، بعد أول لقاء قمة بينه وبين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الجمعة الماضية في واشنطن عن قرار إلغاء المبادئ التوجيهية الثنائية التي تحظر على كوريا الجنوبية تطوير أو امتلاك صواريخ يصل مداها الأقصى إلى أكثر من 800 كيلومتر.

وردا على سؤال حول استجابة الصين بعد الإعلان، قال المتحدث باسم الوزارة بو سونغ-تشان إن بكين لم ترفع أي شكوى ذات صلة.

وقال: “لا أعتقد أنها مسألة يجب أن نتخذ قرارا بشأنها بعد وضع تأثيرها على دول الجوار في الاعتبار”.

ومن المقرر أن يعزز القرار قدرات الدفاع الكورية من خلال السماح لها بتأمين صواريخ بعيدة المدى، يمكنها الطيران خارج شبه الجزيرة الكورية، وينظر إليه أيضا على نطاق واسع على أنه جزء من استراتيجية أمريكية لمواجهة الصين.

المصدر: يونهاب

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