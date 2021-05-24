ليبيا – لمح رئيس حزب الائتلاف الجمهوري المحلل السياسي عز الدين عقيل إلى وجود اتجاه داخل الحزب للمشاركة في الانتخابات، حتى لو بدعم بعض المستقلين إن لم يكن هناك مرشحون من داخل الحزب.

عقيل وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين، رأى أن العامل الرئيس في حسم قرار حزبه بالمشاركة من عدمها سيظل مرتبطًا بتوجهات عملية التقييم الداخلي، وإمكانية إيجاد تحالف كبير بين القوى المدنية يكون قادرًا على حصد كتلة مؤثرة من المقاعد تحت قبة البرلمان، ليتمكن من خلالها من التأثير في صناعة القرار السياسي.

وتحدث عن العراقيل التي تواجه كثيرًا من الأحزاب المدنية، ومنها نقص التمويل بسبب عزوف رجال الأعمال الليبيين عن دعمها، كون بعضها يعارض تيار الإسلام السياسي، وتخوفهم من الاعتداء عليهم من قبل أنصار وميليشيات هذا التيار، فضلًا عن تطلع أصحاب الأموال لتوجيه دعمهم لأحزاب كبيرة، ليضمنوا رد عوائد مساهمتهم بأشكال عدة، كالمناصب الوزارية التي تمنح لأقاربهم أو الصفقات.

ورأى عقيل أن تحالفًا يضم تيار الإسلام السياسي وجماعات جهوية تستعد لخوض معركة شرسة في هذه الجولة الانتخابية، لضمان عدم إفلات السلطة التي يقبض عليها منذ عام 2011 من بين يديه.

عقيل توقع لجوء هذا التيار إلى أشكال العنف السياسي كافة الذي يرافق الانتخابات، من اغتيالات لشخصيات معارضة له، أو مداهمة وتدمير التجمعات والخيام الانتخابية لبعض المرشحين، وسيساعده على ذلك عدم وجود أي منظومة أمنية.

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