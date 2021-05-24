ليبيا – عقد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون اجتماعًا مع عميد وأعضاء المجلس البلدي صبراتة، ورئيس حكماء وأعيان المدينة بديوان وزارة النفط بطرابلس.

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ووفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية طالعته صحيفة المرصد، أتى الاجتماع للوقوف على المشاكل التى تعاني منها مدينة صبراتة، واستعراض الحلول المناسبة لها، مع مناقشة معاناة المواطنين في المدينة من مشاكل التلوث البيئي.

وأضاف البيان: إن هذه المشاكل مردها مجمع مليتة الصناعي ومصفاة الزاوية التي تسبب أضرارًا لمدينة صبراتة والمدن المجاورة لهذه المنشآت. مشيرًا إلى أن التباحث تم أيضًا حول امكانية دعم الوزارة للبلدية من خلال برامج التمنية المستدامة باستكمال المستشفى القروي بمنطقة الطويلة.

وبحسب البيان، فإن من بين هذه البرامج تجهيز صالة رياضية لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى تقديم الدعم لكلية العلوم بمدينة صبراتة، ودمج الباحثين عن عمل من خريجي التخصصات النفطية، فيما أشار عون إلى أن الوزارة ستعمل بكل الإمكانيات المتاحة من أجل حلحلة هذه المشاكل.

ونوه عون إلى قيام وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية بالتنسيق مع وزارة البيئة، من أجل دراسة وتقييم حالات التلوث إن وجدت ومعالجتها.

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