إنجلترا – أكد مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، إن مهاجم فريقه، الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، أصبح قريبا من الانتقال إلى برشلونة بعد انتهاء عقده مع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل المهاجم الأرجنتيني البالغ عمره 32 عاما، هدفين في مباراته الأخيرة في الدوري مع “السيتي”، أمس الأحد، ليساعد ناديه على إنهاء الموسم بقوة بالفوز 5-0 على إيفرتون قبل الاحتفال باللقب.

وسيرحل هداف “السيتي” التاريخي في صفقة مجانية بعد خوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي يوم السبت المقبل.

ويثق غوارديولا، أن أغويرو سيستمتع باللعب في برشلونة، وهو النادي الذي أحرز لقب الدوري الإسباني ثلاث مرات ولقب دوري الأبطال مرتين تحت قيادة هذا المدرب الإسباني.

وقال غوارديولا في تصريحات صحفية “ربما أكشف عن سر. ربما هو (أغويرو) قريب من التوصل لاتفاق بالانتقال إلى النادي المفضل لقلبي وهو برشلونة. سيلعب بجوار أفضل لاعب في التاريخ ميسي”.

وأكمل: “أنا متأكد أنه (أغويرو) سيستمتع بالأمر. وربما يصبح برشلونة أقوى وأقوى بوجوده في الملعب”.

المصدر: رويترز

Share and Enjoy ! 0 Shares