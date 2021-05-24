سويسرا – أسدل الستار على الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى لكرة القدم (الإنجليزي، الإسباني، الإيطالي، الألماني، الفرنسي)، وتحددت هوية الأندية المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ففي الدوري الإنجليزي الممتاز، استمر الصراع على المركزين الثالث والرابع المؤهلين إلى دوري الأبطال “التشامبيونز ليغ” للموسم المقبل، بين ثلاثة أندية وهي ليفربول وتشيلسي وليستر سيتي، وحجز ليفربول مقعدا له في البطولة الأوروبية المرموقة للموسم المقبل (2021-2022)، بعد فوزه على ضيفه كريستال بالاس (2-0)، بينما حالف الحظ فريق تشيلسي واحتل المركز الرابع رغم خسارته أمام مضيفه أستون فيلا (1-2)، بفضل فوز جاره توتنهام على ليستر سيتي في عقر داره (3-2)، ليكتفي الأخير بالمركز الخامس والمشاركة في الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”.

وتوج فريق مانشستر سيتي باللقب مبكرا، وتأهل بالتالي إلى دور الأبطال “التشامبيونز ليغ” رفقة وصيفه وجاره مانشستر يونايتد، إضافة إلى فريق ليفربول وتشيلسي.

علما أن مانشستر سيتي وتشيلسي سيلعبان على لقب بطل الموسم الحالي لدوري الأبطال “التشامبيونز ليغ”، يوم السبت المقبل، على ملعب “الدراغاو” في مدينة بورتو البرتغالية.

الدوري الإسباني “لا ليغا”

توج أتلتيكو مدريد بلقب بطل الدوري للمرة الـ11 في تاريخه، وللمرة الأولى منذ عام 2014، وبالتالي تصدر قائمة الأندية المؤهلة إلى دوري الأبطال، رفقة وصيفه وجاره ريال مدريد، إضافة إلى فريقي برشلونة وإشبيلية صاحبي المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

الدوري الإيطالي

أحرز فريق إنتر ميلان لقب بطل الدوري الإيطالي “الكالتشيو” مبكرا وبجدارة، واضعا حدا لهيمنة فريق يوفنتوس على اللقب في المواسم التسعة الأخيرة، بينما انتزع فريق ميلان مركز الوصافة من أتالانتا إثر فوزه عليه بهدفين نظيفين في عقر داره، في الجولة الأخيرة.

بينما فجر فريق هيلاس فيرونا مفاجأة من العيار الثقيل بفرضه التعادل على نابولي (1-1) في عقر داره، ليحرمه من المركز الرابع المؤهل إلى دوري الأبطال، ويهديه لفريق يوفنتوس الذي تغلب على مضيفه بولونيا (1-4)، وخرج بماء الوجه من الموسم الحالي، لأن مصيره لم يكن بين يديه.

الدوري الألماني

سيمثل ألمانيا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، كل من بايرن ميونخ بطل “البوندسليغا”، ووصيفه لايبزيغ، إضافة إلى فريقي بوروسيا دورتموند وفولفسبورغ صاحبي المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

الدوري الفرنسي

فجر نادي ليل مفاجأة من العيار الثقيل، بانتزاعه لقب بطل الدوري “ليغ1” من فريق باريس سان جيرمان، الذي اكتفى بمركز الوصافة، ليتأهلا سوية إلى دوري الأبطال إلى جانب كل من فريقي موناكو وأولمبيك ليون، صاحبي المركزين الثالث والرابع على التوالي.

المصدر: وكالات

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