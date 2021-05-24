إيطاليا – فاجأ مدرب يوفنتوس، أندريا بيرلو، عشاق فريقه بإبقائه النجم كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء، في مباراة اليوفي ضد بولونيا، أمس في المرحلة الأخيرة من الدوري الإيطالي.

وظل رونالدو على الدكة طيلة أطوار المباراة، رغم أن يوفنتوس كان بحاجة لتحقيق الفوز وانتظار تعثر نابولي أو ميلان، من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وأثار هذا القرار حالة من الدهشة نظرا لأن المباراة هي الأخيرة في مشوار اليوفي هذا الموسم، لكن شبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، قالت إن رونالدو كان يشعر بالتعب والإرهاق، ولذلك قرر بيرلو إجلاسه على مقاعد البدلاء والدفع بالثنائي ألفارو موراتا، وباولو ديبالا في الخط الهجومي.

كما قال المدير الرياضي ليوفنتوس، فابيو باراتيتشي في تصريحات لشبكة “DAZN” الإيطالية: “رونالدو بصحة جيدة، لقد لعبنا 5 مباريات في 15 يوما، وهذا أمر مرهق”.

وأضاف: “اتخذ بيرلو هذا القرار بالتشاور مع رونالدو”.

ورغم جلوس رونالدو على مقاعد البدلاء، فقد تمكن اليوفي من اكتساح بولونيا بنتيجة 4-1، ليحجز مقعده في مسابقة دوري الأبطال، مستفيدا من تعثر نابولي بنتيجة التعادل 1-1 أمام ضيفه هيلاس فيرونا.

يشار إلى أن هذه المرة هي الثانية فقط التي يغيب فيها رونالدو عن التشكيلة الأساسية ليوفنتوس هذا الموسم، ولكن في المرة الأولى كان عائدا من الإصابة بفيروس كورونا.

المصدر: وكالات

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