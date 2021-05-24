ليتوانيا تعلن فتح تحقيق يتعلق بـ”الإرهاب” في حادث تحويل مسار طائرة وإجبارها على الهبوط في مينسك

ليتوانيا تعلن فتح تحقيق يتعلق بـ”الإرهاب” في حادث تحويل مسار طائرة وإجبارها على الهبوط في مينسك

ليتوانيا – أعلن مكتب الادعاء العام في ليتوانيا أن “مدعين فتحوا تحقيقا جنائيا في حادث تحويل مسار طائرة ركاب تابعة لشركة “رايان إير” كانت متجهة إلى فلنيوس، وإجبارها على الهبوط في مينسك”.

وأضاف المكتب في بيان له أن “الاتهامات التي يجري بحثها بموجب التحقيق تتضمن خطف طائرة لأغراض إرهابية ومعاملة ركابها بطريقة تنتهك الاتفاقيات الدولية”.

وقالت رئيسة وزراء ليتوانيا انغريدا سيمونيتي للصحفيين إن “السلطات طلبت من عدد من ركاب الطائرة إعطاء إفادات فور وصولهم الأحد”.

وأضافت بعد اجتماعها مع عدد من ركاب الطائرة بالمطار: “هذا الموقف غير المسبوق سيتم التحقيق فيه بشكل مستفيض للغاية”.

ومن جانبه قال وزير الخارجية الليتواني جبريليوس لاندسبيرغس إنه “بحث مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي فيليب ريكر حادث الطائرة ودعا إلى رد قوي من الغرب على هذا الإجراء الذي لم يسبق له مثيل”.

وأضاف: “بحثنا في المكالمة ضرورة مواجهة هذا الحادث غير المسبوق برد قوي عبر الأطلسي”.

المصدر: “رويترز”

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