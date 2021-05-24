ليبيا – أكد المحلل السياسي الليبي محمد يسري أن ترشح رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين للانتخابات الرئاسية والذي يمثل تيار الإسلام السياسي، هو محاولة من تنظيم الإخوان للبقاء في المشهد السياسي، خاصة بعد أن أصبح الأخير مهددًا إثر فشله في تمكين أذرعه من المناصب السيادية، فضلًا عن العداء الواضح مع وزارة الخارجية بالحكومة والتي طالبت مرارًا بإخراج المرتزقة (وكلاء التنظيم في ليبيا).

يسري وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” اليوم الإثنين قال: “رغم إعلان المشري استقالته من حزب الإخوان في 2019، إلا أن تلك الاستقالة لم تكن إلا لعبة سياسية لطالما مارسها الحزب، محاولًا بذلك الالتفاف على الشعب وكسب المزيد من المناصب في كل مرحلة سياسية كانت تخوضها البلاد”.

وأشار إلى أن رئيس مجلس الدولة كان ومجلسه أول المعارضين لأية نتائج يتوافق عليها الليبيون، فرغم إعلانه عزمه الترشح إلا أنه يحاول من جهة أخرى عرقلة الانتخابات والدفع نحو الاستفتاء على الدستور أولًا.

يسري أوضح أن ليبيا تحتاج إلى شخصية توافقية تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وهو ما يغيب عن المشري أو أي من قياديي التنظيم. متسائلًا: كيف لشخصية إقصائية أحادية النظرة مثله أن تتولى رئاسة البلاد؟

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